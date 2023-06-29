台灣#MeToo的螃蟹心理

台灣演藝圈連環爆出#MeToo風波，其實去到這個地步，已沒甚麼好講，因為正正驗證到「人品唔好，公關都幫你唔到」！藝人黃子佼，日前被女KOL暗示她十七歲那年被著名已婚男主持人強迫拍下裸照。此片一出，網民不斷猜測該主持人是誰，其後黃子佼除下假髮開直播，承認自己就是該主持人。然後在餘下的影片：一、他向太太孟耿如、女兒及公眾道歉；二、請大家幫忙照顧自己老婆和孩子；三、把自己心理變態和性慾旺全歸咎於母親及其情夫；四、指名道姓供出十三名藝人的不良事迹，包括吸毒、性騷擾等。他直言：「如果我逃不過，他們為甚麼逃得過？」直播影片結束後，黃一度失聯，後因情緒不穩和自殘被送院留醫。

事到如今，公關仲能幫到手就奇，黃子佼擺明要攬炒，即是說，「我無好日子過，你們也休想得過且過！」對未成年少女強吻和迫拍裸照，本身亦難搞，最致命是要拖垮別人同歸於盡，那他絕無可能再在台灣演藝圈有立足餘地。這個case，已可file closed，根本救唔番。

但他這個「如果我逃不過，他們為甚麼逃得過？」的畸形心態，令我想起黃子華在《冇炭用》棟篤笑講過的一段買魚蛋場景：「做咩呀？做咩大家買串魚蛋（一樣）咁多錢，佢串魚蛋多我兩粒㗎？我唔要你俾番兩粒我，我要你攞走佢嗰兩粒！大家少兩粒，咁就公平呀！」他這魚蛋論，在心理學上叫螃蟹心理（Crab Mentality），此名詞是參照在桶子裏的螃蟹，上面的螃蟹意圖從桶子裏扒走，往往會被下面的螃蟹抓回桶子裏，結果大家都落得無得走而一鑊熟的下場。這就是用來比喻人類劣根性，就等如劣幣看見良幣，不會去想自己如何成為良幣，而是會千方百計嘗試拉倒超越他們的良幣。這種嫉妒、陰險和扭曲的變態心理，豈止在台灣一個藝人身上看到？香港這個地方也承受着很多下游螃蟹。