把握「影響力投資」機遇 谷綠色經濟

隨着社會及環境議題在全球範圍內引起了廣泛熱議，各國對「影響力投資」（impact investing）的關注也與日俱增。今年5月，財政司司長陳茂波在「全球影響力投資網絡」（The Global Impact Investment，GIN）與香港金融管理局共同舉辦的「亞洲影響力投資的未來」論壇上指出，去年全球影響力投資市場規模已超過1萬億美元，而且全球39個經濟體中的170家機構都簽署了承諾，會在投資的全生命周期把影響力因素納入考量；換言之，影響力市場投資的規模有進一步擴大的基礎。

陳茂波同時指出，中國也積極參與其中，事實上，國家主席習近平正式提出了中國碳排放目標爭取於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和，相信在未來一段日子，中國在全球影響力投資的領域將發揮更大的貢獻。

華積極參與 市場規模勢擴大

在社會及環境議題愈來愈受到全球各方高度重視的大趨勢下，影響力投資的發展前景的確可以令人憧憬。對香港作為全球其中一個金融中心來說，這是一個加強發展影響力投資的難得機遇。

資本市場討論環境、社會和企業管治（ESG）、影響力的相關投資已有多年，並非新鮮事物，但影響力投資真正受到重視卻還是近年的事；另一方面，從筆者對家族辦公室的長期追蹤研究也發現，不少家族辦公室近年愈來愈關注、甚至增加影響力投資在整體投資中的比重。

根據筆者供職的研究中心於去年與安永會計師事務所聯合進行一項關於大中華地區的家族辦公室調研發現，絕大多數（93%）單家族辦公室如今在一定程度上參與影響力投資，但大部分單家族辦公室（60%）在其總投資中，不到10%用於影響力投資；也有22%單家族辦公室在其總投資中，影響力投資佔比超過20%。

培訓專才 吸家族辦公室入場

調研結果表明，雖然影響力投資得到單家族辦公室的廣泛認可，但影響力投資的實踐仍處於早期階段，而正是由於當前家族辦公室在整個投資財富組合中，影響力投資的佔比不高，意味在未來有更大的增長空間；另一方面，人人關心但佔比不高的影響力投資，也說明家族辦公室在這一領域缺乏「教育」，不敢貿然入場，這也是影響力投資相關培訓項目的契機。筆者認為，特區政府應該把握這個契機，吸引和支持相關領域的專職培訓人才。

筆者上月有幸受邀在Sustainable Finance Initiative（SFi）舉辦的「亞洲家族影響力峰會」上，主持家族辦公室投資與治理的工作坊。SFi是一個私人投資者組成的群體平台，由香港地產商恒隆集團前主席陳曾燾之女陳恩怡（Annie Chen）的家族辦公室RS Group孵化，致力落實可持續發展與金融同義的世界願景；自2016年起，RS Group投資組合100%為影響力投資相關的投資，可謂是亞洲家族辦公室影響力投資的先鋒。

亞洲年青投資人 77%捧綠色經濟

筆者喜見峰會吸引到很多單家族辦公室「難得露面」的話事人參會，他們除了來自香港外，還有來自新加坡和東南亞其他國家等，除了筆者熟知的影響力投資方面之「大玩家」，很多「小玩家」也如雨後春筍般湧現。筆者認為，亞洲的影響力投資已經開始進入一個快速發展階段，相信不久後可以形成規模，筆者對影響力投資的發展前景十分樂觀。

另外，埃森哲（Accenture）近期調查了全球年輕投資人的投資選項取向，調查樣本有來自全球各大洲共26,500名年輕投資人，發現亞洲有77%年青投資人選擇涉足綠色經濟領域，比例較歐洲和美國約50%為高，亦反映出在亞洲這個全球財富增長和積累最快的地區，ESG、影響力相關的投資發展空間廣闊。

陳茂波估計，僅亞洲的綠色金融規模，在未來30年將達到66萬億美元，並引述一項調查指出，四分三的投資機構已經投資或關注了ESG的相關產品。香港作為國際金融中心，面對這個難得的發展契機，實在需要好好把握。

據陳茂波透露特區政府的政策和行動，除了外匯基金愈來愈多投資於ESG相關的債券、股票和私募股權投資項目，並且為投資組合設定了2050年碳排放目標，協力和指導香港金融業在2050年實現碳中和外，還成立了綠色和可持續金融跨機構督導小組（The Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering Group，CASG），加速香港綠色和可持續金融的發展。

綠色金融科技 須同步加快發展

香港在鼓勵綠色金融發展的同時，也須同步加快發展綠色科技產業，為香港建構更多新發展增長點。事實上，香港與粵港澳大灣區其他城市在科研及產業方面形成的協同效應，有助進一步推動這一產業的發展；當然，這也可成為特區政府鼓勵家族辦公室進行影響力投資的領域之一。

雖然特區政府今年3月公布了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出8項新措施，為全球家族辦公室和資產擁有人落戶香港，提供全方位的配套和服務，亦於5月通過家族辦公室稅務寬減法案，但考慮到單家族辦公室在影響力投資方面的較低比重，進一步支持和推動香港家族辦公室在該領域的發展，無疑是適時之舉。

▲ 在社會及環境議題愈來愈受到全球各方高度重視的大趨勢下，影響力投資的發展前景的確可以令人憧憬，對香港作為全球其中一個金融中心來說，這是一個加強發展影響力投資的難得機遇。（資料圖片）