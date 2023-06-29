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iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確

行政人員版 2023/06/29

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自OpenAI上月宣布推出iOS版ChatGPT後，獲得外界大力稱讚。近日該企再表示，推出名為「瀏覽」（Browsing）新功能，結合Bing搜尋功能，從而提供更準確的答案。

據The Verge報道，

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欄名 : 科技新知

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