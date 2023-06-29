iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 行政人員版 2023/06/29 分享： 分享： 自OpenAI上月宣布推出iOS版ChatGPT後，獲得外界大力稱讚。近日該企再表示，推出名為「瀏覽」（Browsing）新功能，結合Bing搜尋功能，從而提供更準確的答案。 據The Verge報道， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 今日 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 2023/06/28 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 2023/06/28 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 2023/06/27 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 2023/06/27 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 科技行業 創新科技及應用 人工智能 iOS 商業