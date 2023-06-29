WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 行政人員版 2023/06/29 分享： 分享： 不少企業都擴展網絡業務，WhatsApp昨宣布開放新廣告功能，旗下WhatsApp Business的逾2億名商戶，在毋須建立Facebook帳號下，就可在Facebook及Instagram上投放廣 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 今日 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 2023/06/28 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 2023/06/28 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 2023/06/27 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 2023/06/27 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 商業 科技行業 WhatsApp Facebook Instagram 服務 廣告 廣告