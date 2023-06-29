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恒隆商場「hello夏日狂賞」 賺取$1500禮遇 低至一折換購貨品

行政人員版 04:00 2023/06/29

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為咗迎接夏日，黛安收到風，恒隆地產旗下11間商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業等，本周六（7月1日）起至9月3日，將攜手推出「hello夏日狂賞」，大派總值$400萬電子優惠券。

本周六起，hello會員只要每周喺恒隆商場累積消滿$2,000或以上，即可獲贈$100恒隆電子優惠券，連埋其他相關優惠，活動期內每人最多可賺取總值達$1,500禮遇。下月6日起，恒隆商場手機App亦會一連8個星期四推出商戶獨家禮遇，會員可憑hello積分換取預留證，到店換購心水產品或享用限訂購物折扣，部分貨品更可以低至1折換購，例如以$1換購維特健靈維新烏絲活髮飲體驗裝、用35折買歐化寶舒適健康枕等。

另外，即日起至下月29日逢星期六，會員喺Fashion Walk、康怡廣場同淘大商場上載單一電子消費滿$300以上嘅合資格消費單據，更可到指定地點換領Fill n'Go環保智能鋁樽1個，及免費體驗自助「裸買」電子換領券1張。

本文轉載自《晴報

Fill n'Go環保智能鋁樽

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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