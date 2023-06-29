黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任 政治版 2023/06/29 分享： 分享： 第六任香港基本法委員會名單昨日出爐，77歲的譚惠珠則退下火綫，由73歲、已做了三屆委員的前港區人大代表黃玉山接任副主任。 全國人大常委會法工委主任沈春耀及副主任張勇，連任基本法委員會主任及副主任。9位委 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 2023/06/28 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 2023/06/26 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 2023/06/24 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 2023/06/23 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 2023/06/22 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 政治 基本法 黃玉山 譚惠珠 人大常委 葉劉淑儀 行政會議 張勇 劉德華 梁美芬