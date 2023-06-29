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黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任

政治版 2023/06/29

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第六任香港基本法委員會名單昨日出爐，77歲的譚惠珠則退下火綫，由73歲、已做了三屆委員的前港區人大代表黃玉山接任副主任。

全國人大常委會法工委主任沈春耀及副主任張勇，連任基本法委員會主任及副主任。9位委

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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