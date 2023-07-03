長橋證券以效率取勝 為客戶創造更佳投資體驗

▲ 長橋證券（香港）總經理曾冠杰代表領獎。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出金融科技證券商

透過電腦或智能電話上網買賣金融產品，早已是很多投資者的日常，不論是哪一間劵商，各間劵商均會投入人力物力為交易平台注入金融科技（Fin Tech），務求滿足不同投資者的需要。長橋證劵為確保旗下交易時刻保持效率，決心包辦前台至後台整個流程的編寫和管理工作，自研證券核心交易系統，以最快速度解決客戶問題或技術疑難，公司在「香港經濟日報企業大獎2023」中獲獎「傑出金融科技證券商」殊榮，可謂實至名歸。

長橋證券（香港）總經理曾冠杰（Johnny）表示，互聯網券商甚至很多傳統證券公司均會應用金融科技，人人都可以透過手機應用程式落盤、做交易，但真正能透過科技賦予金融能力的公司其實為數不多。

「很多券商的前後台比較傳統和有歷史，我們則是用最新一代的自研交易系統，為投資者打造更好用的港美股投資應用程式。」他解釋長橋證券交易平台的最大特點：「我們相比其他競爭對手的優勝之處，在於每個問題的解決速度均非常快，應用程式或系統平均每星期便會有小的優化提升，平均每三星期會有大更新升級，確保客戶始終擁有非常好的使用體驗，在社區提出的產品問題也能很快得到解決。」

曾冠杰透露，交易平台的技術班底都是集團公司的直屬員工，他們擁有任職阿里巴巴或字節跳動等科網公司的經驗，技術理念更領先，研發基礎也深厚，因此公司每當在日常營運過程中遇到問題、思考如何提升營運效率或改善客戶體驗時，也能夠更快回應客戶查詢或要求。

優勢藏於細節中 最快6毫秒完成交易

香港大部分券商均有網上買賣服務，曾冠杰也明白一般投資者不容易感受到各個劵商平台的分別，用A平台還是B平台都是使用程式，同樣可以交易、閱讀報價及資訊等。他解釋，金融本身是個受監管的行業，有法規框架限制，長橋證劵所做的是執着於細節，以科技力量為證券行業賦能。

「公司登陸香港證券市場不足兩年，是市場上的後來者，亦因為這個原因，我們使用了較新的程式語言編寫系統，相比坊間平台以十年前的程式語言為基礎，這就是我們的優勢。」他嘗試解釋公司的優勢：「用了新版本的程式語言建立核心交易系統，客戶能夠以最快6毫秒完成一次交易，市場上其他劵商均難以匹敵，雖然客戶或許未必感受到，但這就是科技賦予的革新力量和競爭差異。」

他又稱，Live Trading是長橋另一個特色功能，用戶在開市期間可以一邊看到其他投資者的留言，一邊看到大市走勢圖，期間用戶可以參與討論或交流，以及按圖即時交易。

▲ 長橋證券的交易系統容許用戶點擊股票走勢圖作即時買賣。

他舉例：「用戶是個普通的技術型炒家，只會留意一旦走勢觸及谷底便會買入，注意力可能更多放在當前圖表上，而非股價。客戶只需在圖表上的谷底輕輕按下，便可立刻看到『買賣』。假如該價位是$79.95，在其他劵商的交易平台，用戶必須手動輸入金額，但用戶在長橋的平台可以直接在圖表上購買，毋須事先知道準確的股價，這個就是公司其中與眾不同的地方。」

他稱這個「快人一步」功能對於以周線或月線交易的中長線型投資客戶來說感覺上未必很明顯，但對於即日鮮短線操作的客戶就比較有感覺，原因是這類客戶關心得比較多的是圖表是否達到心目中的價格高位或低位，他們只要在頂位或谷底的位置點一下，便可即時完成買賣，滿足他們迅速「高位沽貨」或「低位撈入」的炒波幅需求。

助投資者做筆記 檢討投資策略和成效

人工智能熱潮蓆捲全球，各行各業均加以應用，以提升營運效率，金融世界更是人工智能的應用熱門範圍。曾冠杰亦稱，公司最近也推出了財經智能助理PortAI，利用AI中的大語言模型技術，可以查詢分析對比超3.5萬隻股票、衍生品和熱門ETF，77個行業，以及超500個指數的新聞資訊、股票實時行情、基本面及財報信息、機構評級數據，以及數百隻股票另類數據（包括企業經營數據）。 然後通過「一鍵總結」功能，把超過一千字以上的財務報表和技術分析文章濃縮總結，只需數秒就把重點顯示出來，幫助客戶輕鬆消化大量信息。此外，部分合資格用戶還能使用對話功能，直接向PortAI提出問題並迅速得到解答。

長橋證券的品牌定位為「最具性價比的劵商」，曾冠杰提到公司除了希望運用金融科技促進不同投資者互動，分享不同投資意見，也在背後運用金融科技力量，協助用戶統計和分析每次買賣的板塊、股票、持倉時間等，令他們更了解自己的交易風格、策略和優缺點。他強調，當中的價值在於很多非專業投資者不習慣做筆記，只知道自己完成了很多交易，買賣了很多股票，但最終回報最高的可能只是某隻股票或某個板塊的股票，而非交易最多、頻率最高的板塊或股票。他稱，公司希望幫助散戶投資者培養習慣，適時檢討表現和改變策略，以改善投資表現。長橋致力為客戶提供最好的交易體驗，目前依然保持港美股「終生免佣」的政策，為客戶提供最具性價比的平台服務。

曾冠杰總結時坦言，金融業是受到嚴格監管，法規非常清晰，業界只能從事受監管範圍內活動，而長橋證券的宗旨就是利用科技所賦予的能力，提升交易效率和用戶體驗。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)