擁抱金融創新　推進創科生態　經濟日報企業大獎頒發48個獎項嘉許業界翹楚

▲ 香港特別行政區行政長官李家超（左2）、香港經濟日報集團主席馮紹波（右2）、香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清（左1）、香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右1）、擔任「匯聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023啟動儀式主禮嘉賓。

環球市場增長放緩，香港作為國際金融中心，要增強競爭力，必須發展其獨得優勢。同時，為配合國家「十四五」規劃，香港將朝着八大重點領域發展。要維持香港的競爭力，各行各業的投入和發展亦非常重要。為嘉許一眾對香港、大灣區經濟或社會發展帶來貢獻和卓越成就的企業，香港經濟日報主辦、TOPick及iMoney協辦首屆「香港經濟日報企業大獎」，並在6月26日舉行「匯聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023，讓各界領袖、企業翹楚聚首一堂，交流成功經驗，聯繫業界。

今屆「匯聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023邀請到香港特別行政區行政長官李家超擔任主禮嘉賓，香港特別行政區財政司副司長黃偉綸出席。為了讓參與的各界領袖和企業精英了解香港的優勢及捕捉發展機遇，大會聚焦金融及創科發展兩方面，邀請了行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛作主題演講，並由香港科技園公司主席查毅超博士作專題分享。

▲ 一眾嘉賓合照，左起：香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清、香港科技園公司主席查毅超博士、香港特別行政區行政長官李家超、香港經濟日報集團主席馮紹波、行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛、香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠。

▲ 香港特別行政區行政長官李家超（中）與香港經濟日報集團主席馮紹波（右）。

▲ 香港特別行政區財政司副司長黃偉綸（右）與香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波在午宴上交流，相談甚歡。

▲ 「匯聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023，讓來自不同界別的領袖、企業翹楚聚首一堂，交流成功經驗。

創造獨特優勢 打造更多「單項冠軍」

香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波在致歡迎辭時向與會者分析三個影響企業經營的趨勢變化，包括環球經濟增長乏力、地緣政治矛盾增加，以及人工智能（AI）大浪潮的來臨。他指出，要提升香港競爭力，就要有眾多優秀、具實力的企業，創造更多獨特優勢，打造更多「單項冠軍」，而這次表彰盛會正是對傑出企業所作的貢獻作出嘉許。

馮紹波更感謝行政長官李家超在過去一年的努力，在其領導下，政府各級官員紛紛上前綫，接觸市民和企業，並以結果為目標，調動了廣大的積極性，把堵塞環節逐個打通。他續指，現時企業經營並不容易，「希望政府與各界合力，再加把勁，把更多關鍵的穴位打通，把香港帶上新台階。」

▲ 香港經濟日報集團主席馮紹波致歡迎辭。

全面提升競爭力 辦研討會正當其時

李家超在致辭時亦表示：「在現今錯綜複雜的地緣政治和外圍經濟環境的不明朗因素之下，區內的不同經濟體是我們的合作夥伴，亦是我們的良性競爭對手。各經濟體都各自出謀，有新措施推出，在疫後爭取經濟盡快復甦。我們更要全力鞏固香港在國際金融、貿易、航運等的傳統優勢，亦要大力發展創科和文化藝術等新興優勢，不斷提升我們的國際競爭力，令香港在不同經濟體之間脫穎而出。」

他又指，適逢在慶祝香港特區成立26周年的紀念日前，香港經濟日報舉辦是次活動，滙聚香港不同行業和專業界別的精英翹楚，共同探討香港如何發揮好國際金融中心的實力、如何更好推進香港的創科發展等重要議題，正當其時。

▲ 香港特別行政區行政長官李家超致辭。

維持金融穩定 擔當內外循環渠道

「匯聚金融 智創未來」研討會邀請了任志剛以「百年大變局下香港國際金融中心何去何從」為題作主題演講。任志剛表示:「香港可說是全球最國際化的金融中心，服務的對象大多是非本地的投資者和集資者，因此香港的金融基礎設施要有相應的獨特性，以滿足大量內地與外地投資者和集資者的需要，方便他們進行金融活動和管理風險。」

任志剛認為內地的政策取向，是香港國際金融中心何去何從的關鍵。早前在全國兩會期間，中共中央國務院發表了「黨和國家機構改革方案」，其中第一條就是「組建中央金融委員會」，而中央金融委員會要負責的第一個事項，是「金融穩定和發展的頂層設計」。就「金融穩定和發展的頂層設計」，任志剛相信有幾方面需要留意，其一是國家在國際貨幣體系的話語權；其二是「備戰」，要居安思危應對金融戰；其三則是人民幣國際化的策略；再者是香港要充分發揮一國兩制的優勢，讓香港金融體系能充分參與「金融內循環」及擔當「金融外循環」的主要渠道。

▲ 行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛以「百年大變局下香港國際金融中心何去何從」為題作主題演講。

創科黃金時代 促進人才流動

查毅超博士在專題分享環節表示，最新出台的「產學研1+計劃」帶來很多機遇，期望在大學發掘100隊優秀、具潛力、爆發性的科技企業，並將大學和業界配對。同時，政府就本地創科發展提供5、60個不同類型的資助計劃，創科人才可以憑着資助得到很好的發展和機遇，因此目前是創科發展的黃金時代。

他又表示，香港在科研方面具有得天獨厚的能力，在本地研發方面，擁有多間世界一流大學，而近年科技園亦推動「新型工業化」，落成了多個「再工業化」的重要基建設施，推動本地傳統工業升級轉型，並與香港科學園深圳分園、港深創新及科技園等設施發揮協同效應。查毅超博士期望：「隨香港恢復通關，人員交流更簡單，將吸引愈來愈多不同國籍的創科人員在香港發展，讓香港發揮『引進來，走出去』的功能。」

▲ 香港科技園公司主席查毅超博士就本地創科發展作專題分享。

首屆大獎設48個獎項

香港經濟日報企業大獎能夠成功舉辦，實有賴多間支持機構以及一眾專業評審的支持。經過專業評審的遴選後選出48個獎項。

▲ 「香港經濟日報企業大獎 2023」得獎企業代表及嘉賓合照。

評審團名單

香港經濟日報執行總編輯區達明

香港數碼港管理有限公司主席陳細明

香港投資者關係協會主席陳綺華博士

香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠

香港市務學會榮譽主席陳裕光博士

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗

香港貿易發展局助理總裁梁國浩

香港中文大學政治與行政系系主任暨商業可持續發展中心主任盧永鴻教授

香港董事學會主席陶榮

香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明

香港科技大學工商管理學院副院長徐岩教授

（排名不分先後）

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明向出席頒獎禮的一眾專業評審代表致送紀念品。

▲ 香港經濟日報執行總編輯區達明向出席頒獎禮的一眾支持機構代表致送紀念品。

▲ 得獎企業合照，左起：豐盛生活服務有限公司、鋁遊家有限公司、華懋集團 ─ 中環街市、新世界發展有限公司、新鴻基地產、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團主席馮紹波、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清、信和集團、嘉華國際集團有限公司、中國建築工程（香港）有限公司、仲量聯行物業管理服務有限公司、康業服務有限公司

▲ 得獎企業合照，左起：香港永明金融、招商永隆銀行、中銀國際証券有限公司、中國銀行（香港）有限公司、中國銀行（香港）私人銀行、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團主席馮紹波、頒獎嘉賓──香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠、東方匯理資產管理香港有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、大華銀行、IG、長橋證券

▲ 得獎企業合照，左起：豐豪供應鏈（香港）有限公司、養和醫療集團、生產力學院、港鐵公司、中華電力有限公司、香港中華煤氣有限公司、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團主席馮紹波、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清、商界環保協會有限公司、嘉里物流聯網有限公司、CSL Mobile Limited、大昌行集團

▲ 得獎企業合照，左起：HairCoSys Limited、理光（香港）有限公司、黑暗中對話（香港）基金會有限公司、天加思茂特香港有限公司、太興飲食集團、頒獎嘉賓──香港經濟日報集團主席馮紹波、頒獎嘉賓──香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠、展覽集團有限公司、Sparkle By Karen Chan、歐化傢俬、蓆夢思床褥傢具（香港）有限公司

如欲了解一眾獲獎企業的成功關鍵，可留意《香港經濟日報》稍後的系列報道，或獎項的官方網站 bit.ly/HKET_Excellence_Awards。

(特約)