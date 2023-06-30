郭培中國高訂第一人 副刊版 2023/06/30 分享： 分享： 誠然，來自中國而又能在國際上打響名堂的時裝設計師不多，當中有Uma Wang和Feng Chen Wang都可以在本地的店舖如Joyce等找到她們的影蹤，但要說到國內殿堂級的，哪怎少得了郭培這位人稱「 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 LilyEve 變種愛馬仕 2023/06/16 LilyEve 變種愛馬仕 6月Pride Month 時尚之旅 2023/06/16 6月Pride Month 時尚之旅 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 2023/06/09 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊 2023/06/09 CHANEL門下兩大猛將 Eres．Maison Michel炎夏出擊 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 2023/06/02 Madonna 舞衣親民版 Jean Paul Gaultier花枝招展的膠囊系列 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 中國 美元