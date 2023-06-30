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郭培中國高訂第一人

副刊版 2023/06/30

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誠然，來自中國而又能在國際上打響名堂的時裝設計師不多，當中有Uma Wang和Feng Chen Wang都可以在本地的店舖如Joyce等找到她們的影蹤，但要說到國內殿堂級的，哪怎少得了郭培這位人稱「

...

欄名 : Fashion

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