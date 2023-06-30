米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感

如果要與葡萄酒聯乘，韓國菜一定不會是好杯中物之人的首選，但自從現代韓國餐廳Hansik Goo在香港出現，或許這情況會改寫。

Hansik Goo是由灶神集團及位於首爾的米芝蓮2星餐廳Mingles的主

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