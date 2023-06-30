中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 副刊版 2023/06/30 分享： 分享： 中環置地廣場新地標四十五（Forty-Five），是集藝術、美食等合共兩萬呎的全新體驗概念，今年總共有5間餐廳登場，繼上海餐廳嘗申滙後，緊接便有由日籍主廚佐藤義之（Yoshiyuki Sato）掌舵的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 今日 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 2023/06/23 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 2023/06/23 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 2023/06/16 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 2023/06/09 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 香港 日本 餐廳 美食 中環 菜式 海鮮 牛肉 米芝蓮 廚師