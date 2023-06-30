中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒

中環置地廣場新地標四十五（Forty-Five），是集藝術、美食等合共兩萬呎的全新體驗概念，今年總共有5間餐廳登場，繼上海餐廳嘗申滙後，緊接便有由日籍主廚佐藤義之（Yoshiyuki Sato）掌舵的

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