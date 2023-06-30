Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單 副刊版 2023/06/30 分享： 分享： 中環Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單，由行政總廚Matthew Kirkley設計，曾於世界各地多間米芝蓮餐廳工作的他，為餐廳打造一系列經典英倫菜式，包括生油甘魚薄片（$ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 2023/06/28 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 2023/06/26 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 2023/06/24 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2023/06/24 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 無國界醫生「靜音音樂會」 2023/06/24 無國界醫生「靜音音樂會」 餐廳 中環 菜式 魚 蛋 海鮮 蝦 米芝蓮 雞肉 西餐