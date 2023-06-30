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Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單

副刊版 2023/06/30

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中環Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單，由行政總廚Matthew Kirkley設計，曾於世界各地多間米芝蓮餐廳工作的他，為餐廳打造一系列經典英倫菜式，包括生油甘魚薄片（$

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欄名 : News

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