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由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行

副刊版 2023/06/30

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獨立製錶品牌Czapek & Cie與本地東方表行獨家合作，早前更於後者的中環旗艦店舉行Czapek新品預覽，這是品牌首次於香港展示旗下自家多枚錶作，並讓錶迷率先感受本年度推出的新品，包括

...

欄名 : Watch

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