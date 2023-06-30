由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 副刊版 2023/06/30 分享： 分享： 獨立製錶品牌Czapek & Cie與本地東方表行獨家合作，早前更於後者的中環旗艦店舉行Czapek新品預覽，這是品牌首次於香港展示旗下自家多枚錶作，並讓錶迷率先感受本年度推出的新品，包括 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 2023/06/24 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 2023/06/23 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 2023/06/17 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？ 2023/06/10 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？ 瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心 2023/06/09 瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心