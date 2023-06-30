「很高興，你真的老了！」

開門見山對女士說句老實話，正常情況下，定會換來一頓臭罵，例如：「老你個死人頭，你就老！」但今天很特別，劉女士開心笑着回答：「我真的老了，多謝你醫生！」

劉女士來自澳門，第一次見面時，她才五十四歲，屬中年，不幸患上四期肺癌，故老遠跑來香港求醫。當時，進行化療已失效，餘下選擇不多，剛好第一代標靶藥作研究性使用，她就是第一批幸運兒從標靶藥獲益。轉眼已是十八年，劉女士已經七十二歲，故醫生感觸地也高興地說她老了，她能見到老年也算奇迹，對後期肺癌患者來說，十八年是很長很長的時間。

劉女士的經歷，也不是順風順水，當中也有不少波折，要見招拆招，例如疫症期間她未能到港覆診，肺積水增加令呼吸困難，好不容易等到通關後，才被找到抗藥原因，並能開始用第三代標靶藥。現今，她已回復正常生活，看來十八年過去，二十年已在望。

肺癌並非一種病，而是多種不同基因突變引致細胞變異的綜合性病變，而不同基因突變再加上患者本身情況，便會引發出不同經歷、不同故事。大部分患者確診時，將最悲觀故事施加於己身，也會胡亂錯把生存中位數當作自己餘下日子。要知道不同的人生故事，要靠自己創作，以樂觀為起點應是第一步。

相信劉女士在十八年前，實在難以想像醫生有機會跟她說：「你真的老了！」