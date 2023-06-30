很多城市的政府都鼓勵市民考慮死後捐贈器官，但有些地方做出成效，有些則完全唔知埞、做出個反效果來。從傳播角度去看，游說市民考慮死後器官捐贈這個議題，本身不難做，甚至我可以說是「很好做」的題目，因為：一、此舉本質上是有條件可以被說成有意義之事，一個已離世的人可以成為另一個人的希望和生命的延續，甚至是另一家庭的幸福，客觀上不會有人夠膽說是無聊無意義之事，分別只是個別人士主觀上是否願意採取行動而已。二、死後捐贈器官毋須在生者任何犧牲和付出。三、現時華人社會已對生死看得開，較以前更少忌諱，普遍人已可以很開明地談論生死和自己希望如何安排後事。

有這些元素，要推廣死後器官捐贈其實好好做，有意義、希望、延續生命的元素，有很多story-telling可做。要鼓勵別人去做一個行為，以common sense去思考都知，當然是用emotional appeal（訴諸情感），令受眾感受到：一、原來我的人生盡頭仍可做最後一件非常有意義的事。二、別人的生命因自己這個決定而活過來，亦可能為他人及其家庭帶來幸福。三、那是在生之時會令自己相當引以為榮的舉動。

要說服別人去多做一個行為，是要由emotional appeal切入的，我未見過有人能靠嚇、靠惡、靠兇，可以成功地令人有所改變。牛津大學出版的學術期刊《Health Promotion International》，早在二○一五年刊登一項研究報告，推廣死後器官捐贈的信息，訴諸情感比訴諸理據有效；又，正面鼓勵比負面責罵亦有效得多。每個城市的領軍者要清楚思考，究竟在此事上想達到甚麼目的？若真心想改善情況、真正希望增加市民捐贈器官的數目的話，就應着眼思考如何將這個人數擴大，要做到這一點，就要有效地鼓勵及傳播正面的信息，這種關乎個人意願的事，是不會兇出個增長來的。