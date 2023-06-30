夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙

今個暑假，香港藝術中心將舉辦一系列藝術課程及工作坊，包括兒童陶藝證書課程、繪本X創意舞蹈、篆刻印章DIY、美藝再造紙工作坊等等，讓學童於夏日展開一場藝術探索之旅。

當中兒童陶藝證書課程，由得獎陶藝家親身

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