  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙

副刊版 2023/06/30

分享：

分享：

今個暑假，香港藝術中心將舉辦一系列藝術課程及工作坊，包括兒童陶藝證書課程、繪本X創意舞蹈、篆刻印章DIY、美藝再造紙工作坊等等，讓學童於夏日展開一場藝術探索之旅。

當中兒童陶藝證書課程，由得獎陶藝家親身

...

欄名 : 親子好去處

最新專欄文章 更多

現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊
2023/06/02
現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊
樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生
2023/04/14
樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生
PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度
2023/04/07
PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度
香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密
2022/10/31
香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密
共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美
2022/10/21
共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美
工作坊 舞蹈 陶藝

上一篇文章

校長為助學生成長辦親子學堂 與團隊合力做好家長教育

下一篇文章

CNN：日間小睡5至15分鐘 對大腦有益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？