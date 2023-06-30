夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 副刊版 2023/06/30 分享： 分享： 今個暑假，香港藝術中心將舉辦一系列藝術課程及工作坊，包括兒童陶藝證書課程、繪本X創意舞蹈、篆刻印章DIY、美藝再造紙工作坊等等，讓學童於夏日展開一場藝術探索之旅。 當中兒童陶藝證書課程，由得獎陶藝家親身 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 親子好去處 最新專欄文章 更多 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 2023/06/02 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 2023/04/14 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 2023/04/07 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 2022/10/31 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 2022/10/21 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 工作坊 舞蹈 陶藝