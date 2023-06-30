中游聯動戰略 推動「產學研1＋」

立法會財委會早前通過創新科技及工業局提交的「產學研1＋計劃」100億元撥款申請。計劃目的是支持大學與產業界緊密合作，把大學科研成果轉化落地、商業化，促進香港「新型工業化」發展，筆者非常支持，認為其設計針對產學研合作之間的痛點，提供了一套可行的方案。

筆者從事科研工作多年，深知產業界與大學之間，在科研成果轉化過程中所存在的問題。由於雙方的績效目標不同，合作時在利益問題上經常出現爭拗，例如學界堅持維護其知識產權（即科研發明），而產業界卻不願意高價收購；又例如，學界科研追求完美，不惜不斷投放資源，相反業界為了短期利益，不惜移船就磡，不太注重深化科研。

知識產權存分歧 科研落地緩慢

由此可見，在創科生態鏈上，科技的供給和需求側之工作文化及目標背道而馳，存在頗大鴻溝，如何有效地縮窄此鴻溝，正是「科技轉化」（technology transfer）的首要任務。自回歸之來，特區政府推動創新科技的工作不斷改良，發展過程可分為3個階段：

第一階段是以「上游推動」。創科局成立之前，特區政府的創科資助計劃，是以上游（科研）推動為主導；與此同時，當局亦設立多所應用研究中心，目的是協助大學推行科技轉化，但由於雙方在大學知識產權共享的問題上存在分歧，因此科研落地（商業化）的進程緩慢。盡管如此，過去多年本港科研水平一直進步，使本地大學的世界排名持續高企。

第二階段是以「下游拉動」。自回歸以來，特區政府大力發展創新科技，銳意推動本港經濟轉型，避免經濟結構固化，企業只顧「食老本」，過分依賴傳統產業。2015年底創科局成立，當局隨即首次推出統整的創科政策，做法與之前的碎片化模式截然不同，目的聚焦於產業拉動。

科技轉移產學鴻溝大 礙經濟轉型

創科局推出多項計劃，以減輕業界科研負擔（例如為投入科研的企業提供減稅優惠）、創造需求（例如鼓勵政府部門多採用創科方案、推出科技券）、鼓勵創科創業等，可是經濟轉型的效果不太明顯，在創科創業方面則略見成績。且看本港在2022年擁有3,985家初創公司，比2018年增長了52%，僱用的員工14,932名，比2018年超出56%，而且當中包括18家「獨角獸」企業。

初創大多以科技公司為主，背後科技源於大學科研成果，由當校教授、學生或校友主導；相比之下，初創公司較少透過產學研合作組成。這現象是可以理解的，「自己人好說話」，老師、學生、校友要求大學分享科研成果門檻較低，雙方較易達成共識，但亦間接反映出，大學和業界之間在科技轉移上的鴻溝仍然存在，難免影響本港再工業化和新型工業化進程，窒礙經濟轉型，必須正視。

把政府加進來 成「政產學研1＋」

第三階段是以「中游聯動」。去年的施政報告宣布，當局設立100億元的「產學研1＋計劃」，以加速「從一到N」的科研成果轉化。計劃以「結果為目標」，針對性地收窄大學與業界之間在創科文化上的分歧，在執行上，計劃以配對形式，資助不少於100支有潛質成為成功初創企業的大學研發團隊，在大約5年內分兩個階段進行：首先在大約3年內，把科研成果轉化落地（從一至n），然後在項目餘下時間內，促成科研成果商品化（從n至N）。

除了資源配對外，業界與大學在計劃中亦需要緊密協作，這個安排非常關鍵。在第一階段，大學會較為主導，投入科研成果（即「一」），以應用為研發目標，進行產品雛形（即n）的概念性測試；而第二階段主要會由業界主導，以市場經濟為目標，進行量產（即N）銷售。

筆者支持特區政府在創科發展上的不懈努力，經常針對性地推出不同方案（資助計劃）。獲立法會財委會批核的「產學研1＋計劃」非常實在，瞄準香港「新型工業化」、招商引資、經濟轉型等大任務，獲得與會議員全力支持。與此同時，議員亦提出一些建議，要求當局在落實計劃時做好把關，包括在項目選擇時，應多考慮業界意見；在定期項目進度評核時，局方必須多深入參與，不能單靠校方書面報告；在項目執行時，當局應與大學及其產業夥伴，保持緊密溝通，協助拉近兩者的關係；當局主動參與知識產權分配，更不排除官方擁有的可行性等。由此可見，計劃似乎更合適改名為「政產學研1＋」，「把政府加進來」。

▲ 在創科生態鏈上，大學與產業界之工作文化及目標存在頗大鴻溝，如何有效縮窄，正是「科技轉化」的首要任務。（資料圖片）