李家超：假新聞若可控 冀不用立法

港府一直表示，正研究規管「假新聞」或假資訊，但特首李家超最新的說法是，若情況可控，希望不用立法，而且若論優次，政府還是優先處理基本法23條。

有港府高官指，李家超的說法反映了政府的最新取態，即盡量不想立

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