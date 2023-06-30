李家超：假新聞若可控 冀不用立法 政治版 2023/06/30 分享： 分享： 港府一直表示，正研究規管「假新聞」或假資訊，但特首李家超最新的說法是，若情況可控，希望不用立法，而且若論優次，政府還是優先處理基本法23條。 有港府高官指，李家超的說法反映了政府的最新取態，即盡量不想立 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任 2023/06/29 黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 2023/06/28 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 2023/06/26 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 2023/06/24 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 2023/06/23 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 政治 李家超 假新聞 傷風 癌症 基本法 一帶一路 民政及青年事務局 麥美娟