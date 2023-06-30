黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 行政人員版 2023/06/30 分享： 分享： 任天堂（Nintendo）研發的遊戲《超級瑪利歐3：永遠的瑪利歐》（Super Mario 3：Mario Forever），近日被揭發遭黑客安裝木馬病毒。若用戶不小心下載附帶病毒的遊戲，有關的惡意軟 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 2023/06/29 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 2023/06/29 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 2023/06/28 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 2023/06/28 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 2023/06/27 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 遊戲 黑客 任天堂