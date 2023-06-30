我們集團有一個很奇怪的投資原則︰集團控股公司或我們的子公司必須成為大股東。後來我們稍為放寬了這個原則，如果我們只有一個合夥人，而業務很依賴他個人，他也很認同我們的理念，我們也會考慮成為小股東。現在集團或集團子公司投資的公司，絕大部分我們都是大股東。

當初我定下這個原則的原因，是我發現很多公司無法經營下去，不是因為市場前景黯淡、公司缺乏競爭力，或者團隊的能力有限，而是股東之間不和，令大家無法合作下去。合作搞生意，往往共富貴比共患難困難，當公司賺大錢時，大家便開始計算自己的付出與回報，這也是產生摩擦的原因之一。

當我創業的時候，我想如果我是大股東的話，應該可以減少股東之間的摩擦。即使他們意見不合，因為誰也無法成為大股東，因此內鬥的誘因減少。而且我不計較權力，讓合夥人擁有非常高的自由度，相信其他合夥人都比較接受我成為大股東。

再者，我們的制度讓出力較多的小股東，獲得比大股東較高的回報，作為小股東的合夥人，既有自由度，也有較高的金錢回報，沒有必要堅持成為大股東。事實上，我們成立11年間，沒有一家公司因為股東不和而結束，我相信我們的系統的確發揮了作用。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》