荃新天地「夢想職業體驗館」　兒童挑戰5大非凡職業 賺代幣換獎賞

暑假係激發小朋友天賦及潛能嘅好機會，黛安收到風，7月15日至8月20日期間，荃新天地將推出「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」主題活動，商場2期中庭會化身為夢想職業體驗館，畀小朋友發揮興趣與專長，仲可以挑戰5大非凡職業，試下「打工實習」㖭。

S+REWARDS會員可以憑點數喺S+REWARDS App換取工作體驗證，畀小朋友換上「工作服」體驗做「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」，透過呢啲職場體驗提升自信和學習新技能，完成每項職場體驗後更可賺到「夢想代幣」，換取精采獎賞。

小朋友參與職業體驗之餘，喺指定商戶消費並出示「夢想職員證」，仲可以享有期間限定員工優惠，例如SKECHERS購物折扣、FANCL買產品滿$800可獲贈乳酪柔膚軟膜嘅水潤修護1支、維特健寧$20現金券等。

另外，即日起至8月20日，LOG-ON POP-UP店會登陸荃新天地1期中庭，喺店內購物單一消費滿$200，可用$99換購LOG-ON X Matchwood環保購物袋1個，黛安已約定姊妹去掃貨喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 夢想職業體驗館

▲ 植物科學家

▲ 星際探險家