暑假入住台灣指定老爺酒店 港澳籍旅客享「夏日大禮包」

久違3年，台灣再度開放港澳居民到台灣自由行，唔少人都好掛住當地嘅夜市小吃、珍珠奶茶等等。黛安知道，老爺酒店集團係台灣知名酒店集團，迄今創立3個酒店品牌、10個酒店據點，如「老爺酒店Hotel Royal」、台北老爺酒店等。公關姊妹報料，老爺酒店將為7、8月入住嘅港澳籍旅客推出「夏日大禮包」，喺活動期間入住指定飯店及出示港澳籍證明，即可獲贈老爺獨家禮遇，送完即止。

例如活動期間入住北投老爺酒店，港澳籍旅客可免費獲得品LOUNGE「泡泡青梅湯」雞尾酒乙杯；如入住礁溪老爺酒店，每房贈送宜蘭名產鴨喜露拼盤乙份及啤酒每位乙瓶；如入住位於台東嘅知本老爺酒店，因應熱氣球嘉年華到來，可選鹿野高台熱氣球來回接駁1次，或鐵花村來回接駁及每房微光集商圈抵用300元。

另外，老爺酒店集團仲同捷安特聯手打造「老爺鐵騎RoyalRider」，以尋訪台灣元素為主軸，並提供五星級酒店住宿及專業領騎，啱晒鍾意踩單車嘅朋友參加。想知道更多老爺酒店資訊可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 礁溪老爺酒店可享無邊際泳池

▲ 知本老爺酒店暑假港澳客送鹿野高台接駁服務

▲ 知本老爺酒店豪華家庭套房