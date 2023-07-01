政經陰霾多 政府出招成焦點

【分析】雖然上半年樓市價量齊升，表現不俗，但下半年能否承接勇勢，繼續修復去年受疫情衝擊的失地，仍存有不少挑戰，其中，按息實際走向、外圍政經形勢，甚至政府會否再為樓市減辣等，均牽動市場走向。

息口走勢一直

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