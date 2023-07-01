太古城造價回落 吸引換樓客入市 置業家居 2023/07/01 分享： 分享： 【藍籌屋苑6月最新市況析】鰂魚涌太古城6月單位造價回落約3%至5%左右，吸引不少換樓客及用家入市，令3房成交佔總成交量逾8成。代理指，大部分業主均以市價放盤，議價空間於5%以內。 中原副分區營業經理李百 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 今日 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 政經陰霾多 政府出招成焦點 今日 政經陰霾多 政府出招成焦點 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 今日 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 今日 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 今日 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 你可能感興趣 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 今日 01:00 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 政經陰霾多 政府出招成焦點 今日 01:00 政經陰霾多 政府出招成焦點 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 今日 01:00 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 最新專欄文章 更多 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 今日 一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 新都城2房$669.8萬售 低市價近1成 今日 新都城2房$669.8萬售 低市價近1成 沙田第一城3房成交佔半數 呎價按月跌逾1成 今日 沙田第一城3房成交佔半數 呎價按月跌逾1成 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 今日 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 今日 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 放盤 太古城 二手市場