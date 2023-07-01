太古城造價回落 吸引換樓客入市

【藍籌屋苑6月最新市況析】鰂魚涌太古城6月單位造價回落約3%至5%左右，吸引不少換樓客及用家入市，令3房成交佔總成交量逾8成。代理指，大部分業主均以市價放盤，議價空間於5%以內。

中原副分區營業經理李百

...