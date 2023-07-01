海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起

【藍籌屋苑6月最新市況析】鴨脷洲海怡半島成交疏落，成交量連續兩個月錄得個位數水平。代理指，雖然業主多以市價放售，惟叫價態度仍強硬，僅提供約3%議幅。

中原高級分區營業經理余煥銳表示，海怡半島6月錄約5宗

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