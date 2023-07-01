美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬

【藍籌屋苑6月最新市況析】荔枝角美孚新邨6月成交呈「兩極化」，頂層及低層戶，以及優質戶成交分別佔4成及6成。代理指，目前業主多為市價放盤，議幅介乎3%至4%。

綜合區內代理資訊，美孚新邨6月錄約15宗成

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