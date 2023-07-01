黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬

【藍籌屋苑6月最新市況析】近期二手市況淡靜，紅磡黃埔花園本月成交量按月跌逾6成之餘，造價亦回落5%或以上。代理指出，業主叫價水平雖仍進取，但仍提供約5%至8%議價空間。

太陽物業分行經理余君桐表示，黃埔

...