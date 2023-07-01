沙田第一城3房成交佔半數 呎價按月跌逾1成

【藍籌屋苑6月最新市況析】作為藍籌屋苑的沙田第一城，6月成交量亦見上升，美聯助理營業董事黃錦瀚稱，屋苑6月約錄12宗交投，相較5月的6宗，上升約1倍，而6月平均成交呎價約$15,021，相比5月平均每

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