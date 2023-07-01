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新都城2房$669.8萬售 低市價近1成

置業家居 2023/07/01

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【藍籌屋苑6月最新市況析】將軍澳新都城6月的單位造價普遍回落約5%，帶旺成交量按月增加過半。代理指，業主普遍仍以市價放售單位，惟議幅僅2%內。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，新都城6月平均呎價約$

...

欄名 : 封面故事

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