一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察

受惠於疫情緩和，本港正式開關，經濟表現持續造好，引致上半年樓市出現明顯反彈，首6個月整體物業註冊量，相較去年同期約有3.5%增長，樓價也有近5%反彈，逐步走出去年第四季的陰霾，但踏入下半年，樓市是否持

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