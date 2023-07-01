一手熱銷 二手反彈 樓市首季亢奮後回軟 下半年復甦待觀察 置業家居 2023/07/01 分享： 分享： 受惠於疫情緩和，本港正式開關，經濟表現持續造好，引致上半年樓市出現明顯反彈，首6個月整體物業註冊量，相較去年同期約有3.5%增長，樓價也有近5%反彈，逐步走出去年第四季的陰霾，但踏入下半年，樓市是否持 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 政經陰霾多 政府出招成焦點 今日 政經陰霾多 政府出招成焦點 太古城造價回落 吸引換樓客入市 今日 太古城造價回落 吸引換樓客入市 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 今日 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 今日 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 今日 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 你可能感興趣 政經陰霾多 政府出招成焦點 今日 01:00 政經陰霾多 政府出招成焦點 太古城造價回落 吸引換樓客入市 今日 01:00 太古城造價回落 吸引換樓客入市 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 今日 01:00 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 最新專欄文章 更多 新都城2房$669.8萬售 低市價近1成 今日 新都城2房$669.8萬售 低市價近1成 沙田第一城3房成交佔半數 呎價按月跌逾1成 今日 沙田第一城3房成交佔半數 呎價按月跌逾1成 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 今日 黃埔花園交投大減逾6成 優質3房跌穿$1,100萬 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 今日 美孚新邨成交價「兩極化」 頂層戶呎價低於$1萬 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 今日 海怡半島量價齊跌 2房叫價$780萬起 二手市場 印花稅 放盤 一手市場 樓價