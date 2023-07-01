黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅

焦點新盤連環出擊，位於黃竹坑港島南岸4期海盈山，屬近2年以來，首個港島區鐵路上蓋項目，備受市場關注，已於周二（27日）上載4A期樓書，項目提供432伙，備有1房至4房戶型，實用面積由351平方呎起，將

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