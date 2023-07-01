黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 置業家居 2023/07/01 分享： 分享： 焦點新盤連環出擊，位於黃竹坑港島南岸4期海盈山，屬近2年以來，首個港島區鐵路上蓋項目，備受市場關注，已於周二（27日）上載4A期樓書，項目提供432伙，備有1房至4房戶型，實用面積由351平方呎起，將 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 2023/06/10 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 2023/06/10 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 2023/06/03 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 2023/06/03 屯門NOVO LAND 2A期 首批折實$334.73萬起 最快本月初開售 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 2023/05/20 鰂魚涌THE HOLBORN會所連園林逾1.2萬呎 洋溢現代英倫風情 豪宅