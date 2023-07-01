樓市旺中帶靜 政府出招助換樓客

整體而言，今年上半年樓市可謂「旺中帶靜」，近期樓市再度吹「冷風」，上月中的一個周末、周日，一手市場異常淡靜，兩日僅售出零星的2、3伙成交，其中周六更出現全日新盤「零成交」，應該是近年來新盤市場最淡靜的周六日。市況逆轉下，有發展商更罕有地突然叫停新盤推售，亦有發展商以低於市價約2成推售旗下新盤，低價推盤下，一方面令買家入市心態變得審慎，亦會令全城買家「入票抽新盤」，其他新盤銷售亦暫受影響。

新盤市場驟冷 曾現全日零成交

當然相信近期新盤市場大吹淡風，主要是受全城聚焦「入票抽新盤」所影響，換言之只是短暫的影響，相信有關新盤亦會於下周推售，新盤的銷售亦會即時大幅增加，相信亦會有部分「向隅客」轉為考慮其他貨尾盤，整體新盤銷售亦會回復熱鬧，不過無可否認，因應近日新盤銷售大減，令上月新盤銷售將較上月約1,100宗顯著回落。

整體而言，今年上半年的新盤市場可謂「陰晴不定」，曾經一度相當熱鬧，兩、三個大型新盤同期登場，但亦「時吹淡風」，保守估計，整體上半年新盤銷售相信只有6,300伙左右，雖然較去年上半年的4,785伙回升3成以上，但整體銷售成功仍然不及2021年以至2020年的疫情期間的水平，換言之即使疫情過去，但新盤購買力仍然審慎。

「微調」按揭限制 樓市更健康發展

不過雖然上半年樓市「旺中帶靜」，但亦將有「好消息」出台，財政司司長陳茂波早前已透露有意放寬按揭成數，日前再透過電台節目「放風」，政府稍後會出招協助換樓客，希望聚焦幫助買樓自用的市民，將目前按揭保險只限自住「首置客」，亦會考慮研究幫助「換樓」的市民，可以以較高按揭成數作換樓。

由於目前在按揭保險計劃下，首置的市民購買中小單位已經可以借到9成按揭，但如果希望換樓，按揭成數將跌至只有5至6成，因此即使有新家庭成員需要換較大單位亦有困難，政府會仔細考慮在平衡保障金融安全和首置業主利益下如何劃界。

大家亦明白現時的按揭限制，過去數年間換樓市場一直受壓，新盤銷售亦集中於1房以至2房的中小型單位，只借5至6成，大大增加換樓客的換樓困難，換樓意慾亦隨之減低，深信政府及金管局會盡早「微調」按揭限制，重建換樓階梯，讓換樓客可以更加輕鬆下換樓，這樣才可以令樓市更加健康的發展。

▲ 政府「放風」疑放寬按揭成數助換樓客，相信「微調」按揭限制，可令樓市更健康發展。