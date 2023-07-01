墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障

澳洲墨爾本生活及教育配套完善，向來吸引不少港人前赴升學或移居。本周末正有墨爾本現樓新盤在港展銷，為單幢盤Flagstaff Hill，備有171伙1房至3房單位，鄰近多間大學及機場之餘，買家更可享5厘

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