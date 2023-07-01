墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 置業家居 2023/07/01 分享： 分享： 澳洲墨爾本生活及教育配套完善，向來吸引不少港人前赴升學或移居。本周末正有墨爾本現樓新盤在港展銷，為單幢盤Flagstaff Hill，備有171伙1房至3房單位，鄰近多間大學及機場之餘，買家更可享5厘 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 2023/06/24 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 2023/06/17 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 2023/06/10 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 2023/06/03 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 2023/05/27 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 澳元