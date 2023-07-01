嘉兆臺3房套 $1,528萬獲承接 置業家居 2023/07/01 分享： 分享： 中原趙必祥表示，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積812呎，建築面積1,052呎，採3房（連套房）間隔，向南附自住裝潢，業主以$1,528萬沽出單位，實用呎價$18,818。據了解，原業主則於2012 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 高雲臺763呎 2001年貨升值賺$900萬 今日 高雲臺763呎 2001年貨升值賺$900萬 栢景臺1,128呎全海景戶 92年業主勁賺$2,410萬 今日 栢景臺1,128呎全海景戶 92年業主勁賺$2,410萬 海天峰海景優質戶 換樓客$3,060萬入市 今日 海天峰海景優質戶 換樓客$3,060萬入市 丹拿花園高層3房 呎價$15,668創近月新高 今日 丹拿花園高層3房 呎價$15,668創近月新高 CASA 880 低層3房 實用呎價$17,677 今日 CASA 880 低層3房 實用呎價$17,677 西半山 嘉兆臺 物業買賣