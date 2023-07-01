  • 29°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 01:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嘉兆臺3房套 $1,528萬獲承接

置業家居 2023/07/01

分享：

分享：

中原趙必祥表示，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積812呎，建築面積1,052呎，採3房（連套房）間隔，向南附自住裝潢，業主以$1,528萬沽出單位，實用呎價$18,818。據了解，原業主則於2012

...

欄名 : 香港區最新成交

最新專欄文章 更多

高雲臺763呎 2001年貨升值賺$900萬
今日
高雲臺763呎 2001年貨升值賺$900萬
栢景臺1,128呎全海景戶 92年業主勁賺$2,410萬
今日
栢景臺1,128呎全海景戶 92年業主勁賺$2,410萬
海天峰海景優質戶 換樓客$3,060萬入市
今日
海天峰海景優質戶 換樓客$3,060萬入市
丹拿花園高層3房 呎價$15,668創近月新高
今日
丹拿花園高層3房 呎價$15,668創近月新高
CASA 880 低層3房 實用呎價$17,677
今日
CASA 880 低層3房 實用呎價$17,677
西半山 嘉兆臺 物業買賣

上一篇文章

栢景臺1,128呎全海景戶 92年業主勁賺$2,410萬

下一篇文章

高雲臺763呎 2001年貨升值賺$900萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？