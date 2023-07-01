嘉兆臺3房套 $1,528萬獲承接

中原趙必祥表示，西半山嘉兆臺3座高層A室，實用面積812呎，建築面積1,052呎，採3房（連套房）間隔，向南附自住裝潢，業主以$1,528萬沽出單位，實用呎價$18,818。據了解，原業主則於2012

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