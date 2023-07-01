中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃

中環有不少特色餐廳，最新一間是以紐約地下酒吧（Speakeasy）為靈感的酒吧餐廳-The Green Door，復刻上世紀紐約地下酒吧，充滿神秘感及私隱度，還主打手工雞尾酒及佐酒小吃，適合白領一族下

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