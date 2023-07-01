中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 副刊版 2023/07/01 分享： 分享： 中環有不少特色餐廳，最新一間是以紐約地下酒吧（Speakeasy）為靈感的酒吧餐廳-The Green Door，復刻上世紀紐約地下酒吧，充滿神秘感及私隱度，還主打手工雞尾酒及佐酒小吃，適合白領一族下 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 2023/06/26 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 2023/06/24 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 2023/06/19 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023/06/17 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 2023/06/13 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 美國 餐廳 中環 甜品 紐約 酒吧 蝦 朱古力 飲品 雪糕