從善如流 充分發揮港珠澳大橋效益

過去數月，筆者就如何好好利用港珠澳大橋，促進大灣區聯動發展，先後發表了數篇評論文章。本月7日，我首次在立法會大會提出無約束力議員議案，題為：「發揮港珠澳大橋最大效益，促進粵港澳聯動發展」。

大橋使用率長期偏低 3大原因

我主要提出3大原因，導致大橋自通車以來使用率一直偏低，世紀工程有暴殄天物之慨：第一、仍未有利用港珠澳大橋提升3地聯動的具體政策出台；第二、一般車主使用大橋門檻仍然頗高，例如申請往來港澳市內常規配額，需要符合在澳門受薪工作或開設公司等條件；第三、大橋香港口岸配套設施不完善，絕大部分陸澳車主用橋無門。

我在立法會大會上，就如何提高大橋效益提出多點建議，包括特區政府應與澳門和廣東省市政府更緊密合作，商討聯動產業發展，例如鶴洲新區粵港澳物流園，建議實現園區海關查驗，港珠澳大橋快速放行，既鼓勵電商快捷處理來往粵港澳和國際的定單，亦吸引粵西貨物取道大橋，經香港機場或貨櫃碼頭運往世界各地。

研「港珠澳的士」 優化跨境交通

另外，我建議積極推動營辦3地合作跨境「港珠澳的士」，優化港珠澳跨境交通服務，第一步可讓「港澳的士」先行先試，讓市民乘坐指定跨境的士，直接來往香港澳門市區之間。目前，市民去澳門是以乘搭集體運輸工具（如「金巴」）為主，少量跨境直達客運車則收費高昂，非一般市民能負擔，第一步設立「港澳的士」，正可增加個人化選擇和照顧有老有嫩的家庭客。

其實外國早有跨境的士的例子，例如新加坡和馬來西亞新山之間，有規定上落點的跨國「定點的士」，又有以出發地貨幣計算車費的「非定點的士」；丹麥哥本哈根也可以乘坐的士，直接前往瑞典馬爾摩（Malmö）等，港澳兩地駕駛規則習慣相若，執行起來應該問題不大。如果「港澳的士」成事，筆者希望會是照顧小孩、長者及行動不便人士的優質車隊，締造舒適過境體驗，開拓闔家歡市場，並在運作暢順後，考慮拓展至珠海口岸。

港車北上需求盛 宜速商增配額

「港車往澳」方面，目前兩地市區配額數目嚴重不足，申請資格門檻使大部分市民「望澳輕歎」。雖然已經設有「澳門口岸停車場泊車轉乘計劃」，但直接來往兩地市區的需求存在，筆者建議港澳當局，適切增加「澳車往港／港車往澳」一次性配額，並採用類比「港車北上計劃」的寬鬆申請資格。

若港澳雙方平衡各種因素後，適切增加一次性配額，由於只屬一次性往來及雙向交通措施，既不會大增兩地市區交通負擔，又方便港澳兩地民眾，增加港珠澳大橋車流，並帶動港澳聯動，搞活工商旅遊等事業。

「港車北上計劃」首階段已經開始申請，市民申請熱烈，足證需求龐大。申請系統運作雖然可以接受，但在宣傳不足下，部分市民對申請手續和所需資料仍感混亂，例如一些申請人根本連內地駕照都未領取，便申請「港車北上」，平白浪費寶貴配額，運輸署亦遲遲未公布增加每日名額的時間表。筆者建議當局，盡快與廣東省商討增加每日配額，縮短申請日期和出發日期相差一個月之不便，改善行政效率，強化電子化系統，解決各種問題，使計劃真正便民，促進粵港兩地交流。

提升口岸交通配套 帶動人流消費

最後一點，筆者促請特區政府盡快興建「入境車輛停車場」，以及提升連接香港口岸的交通服務，藉着「泊車轉乘」格局，便利陸澳駕駛者來港，加強口岸往來各區和機場的交通服務，並興建鐵路延綫等，帶動高質人流來港經商和休閒消費，或經香港機場出發世界各地，對香港工商業、服務業、航空客運業都有裨益，並有助香港重拾國際航空樞紐地位。

行政長官李家超早前訪問澳門，與澳門行政長官賀一誠會面時明確表示，希望港珠澳大橋進一步發揮最大經濟和運輸效益，促進粵港澳3地交流。

既然兩個特別行政區有共識用好大橋，筆者非常希望特區政府認真考慮各項建議，藉大橋促進粵港澳大灣區聯動發展，加快香港融入國家發展大局的步伐。

▲ 特區政府應認真考慮各項建議，藉港珠澳大橋促進粵港澳大灣區聯動發展，加快香港融入國家發展大局的步伐。（新華社資料圖片）