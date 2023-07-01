多重夾擊 三藩市中心難復繁華

我有不少好友居於美國，尤其是加州，因此當我看到近期不少主流媒體廣泛報道，昔日繁華的三藩市市中心，現在市面變得蕭條，特別是治安惡化，不免感到可惜。我在三藩市市中心有一個住宅單位，自己對該區也有很多回憶，年輕時我在加州讀書，先在賓夕法尼亞州讀高中，之後在洛杉磯完成大學課程，畢業後亦一直與母校保持密切聯繫。

上班族減旅業弱 窒礙復甦步伐

各種因素加劇了三藩市市中心區目前的問題，漸漸形成一場完美風暴。當然，疫情起了催化作用，禁足、社交距離措施、在家工作等政策，導致商戶生意大減，許多企業要大幅減少營業甚至關閉；有些人選擇離開這區，不再回去，而不少上班族，特別是科技行業人士，為了生活更便利及優質，選擇疫情後繼續在家工作。

上班族的減少，窒礙了該區復甦步伐，也令寫字樓和商店空置率上升，而欠缺好的公共交通網絡，也令市民過度倚賴私家車，加劇了路面交通擠塞問題，使當地生活變得更不好過；再加上旅遊業低迷，都加劇了問題。

依靠人流和旅遊業的酒店、餐飲和其他企業，受到很大影響。三藩市聯合廣場希爾頓酒店和Parc 55酒店合共擁有近3,000間客房，擁有這兩間酒店的房產信託基金Park Hotels & Resorts，早前已停止償還貸款，反映出市場對當地旅遊業缺乏信心。

相比之下，香港較為幸運，大多數上班族已返回辦公室工作，市民進行正常的社交互動，我們的旅遊業亦漸漸復甦起來。

社會分化擴犯罪率高 商戶撤離

長久以來，無家者乃其中一個三藩市要處理的問題。該市是全美最多無家者的城市之一，市中心的情況尤為嚴重，無家者露宿街頭，又或住在臨時搭建、湊合的地方甚為常見；濫藥現象也屢見不鮮，居民亦不會在車內留下任何物品，以免被賊人偷去。不少人歸咎加州於2014年通過、不少人稱之為「安全社區和學校法」（The Safe Neighborhoods and Schools Act）的47號公投法案，乃導致罪案上升、治安轉差的罪魁禍首，該法案把一些重罪改為輕罪，刑罰隨之減輕。

社會愈來愈分化，上層與低下階層的市民距離愈來愈遠；高犯罪率進一步促使企業和零售商戶的撤離，令當區變得更蕭條。據報購物商場管理集團Westfield決定，放棄位於三藩市的Westfield San Francisco Centre購物中心，將之交還給貸款商。商店竊賊襲擊員工事件時有發生，加上顧客數目減少，許多零售商指出，當地情況和員工安全是關閉店舖的主要原因，不少人相信，很多小租戶正等待租約期滿後不再續約。如此看來，該區的營商情況似乎會繼續走下波。

然而，我們不可忽視三藩市過往曾經歷不景氣亦能重新發展的歷史，該市其他地區的經濟正慢慢復甦。三藩市市長布里德（London Breed）承認市中心所面對的問題，她早前概述了5個優先事項，包括促進多元經濟推動就業、打造清潔和安全的城市環境、具活力旅遊地點、世界一流的交通體驗、支持每個人參與公平經濟。

相信時間和歷史將會告訴我們，三藩市市長的政策會否成功讓曾是繁榮的三藩市，回復昔日光輝。亞太經濟合作組織峰會將於11月在三藩市舉行，到時該市會成為全球焦點，多個成員國家包括中國的領導人也會出席，而香港也是一員，希望三藩市市面會有明顯改善，社區會重新注入新活力，讓居民和旅客樂意到訪。

▲ 三藩市的高犯罪率，進一步促使企業和零售商戶的撤離，購物商場管理集團Westfield早前決定，放棄當地Westfield San Francisco Centre購物中心，將之交還給貸款商。（法新社資料圖片）