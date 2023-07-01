鞏固能源安全 須具大局思維

近年，特區政府有意通過區域合作，輸入內地電力及核電能，以降低溫室氣體的排放量。事實上，特區政府早於2018年已批准中電提交的《2018至2023年發展計劃》，當中提到將增加現時輸電設備的輸送容量。現時香港從內地輸入電力的比例約兩成半，當局目標於2025年將輸入電量比例增至三成半，2035年增至七成。

2050零碳排放指標 須急起直追

當局在去年施政報告及立法會會議上中提到，有意於將軍澳工業村及佛堂澳以南興建「將軍澳132區」，當中包括興建一座輸入內地「零碳能源」的變電設施，作全港電力使用。受制於本地地理條件，除了節約能源，香港未來很大機會輸入內地電力，以實現零碳目標。

現時全球氣候正面對嚴峻考驗，國家為配合《巴黎協定》的重要氣候目標，國家主席習近平在第75屆聯合國大會上表明，「中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化硫排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。」

上屆特區政府亦於2020年施政報告中，訂定了2050零碳排放的指標，制定《香港氣候行動藍圖2050》，目標在2035年將本港碳排放總量由2005年水平減至一半，2050年實現零碳排放。要達到上述指標，特區政府必須急起直追，不能再蹉跎。

國家「二十大」報告提到，要確保能源資源安全，保障重要產業鏈和供應鏈的安全。能源安全是指國家或國際社會間，如何維持充足能源供應，並讓社會以可負擔的價格獲取能源。特區政府正全力推動高科技產業的發展，例如全面推動電動車、生物科技及人工智能的應用，因此必須確保電力供應的安全性及穩定性，為科技產業的發展提供根基。

考慮到香港現時的燃料組合，相信增加由內地輸入潔淨電力，是達到減碳目標的方法之一；但現時關於香港能源政策的討論，除了平衡價格及減排外，還需要考慮穩定性及安全性。作為區內最重要的國際金融中心，穩定電力對我們維持國際競爭力十分重要，同時當局需要從保障基建安全角度作出考慮，防範黑客攻擊供電系統等國家安全風險。

輸入內地電力 須符新發展格局

有意見認為，輸入內地電力可減輕成本，然而內地對發電需求有增無減，在極限思維下，提出由內地以低成本為香港提供電力，也應當要符合新發展格局的需求。特區政府有需要多思考，如何在這方面發揮一國兩制優勢，不能只以香港本位出發。

正如習近平在「二十大」報告中提到：「立足我國能源資源稟賦，堅持先立後破」，在面對眾多目標，如何實現統籌兼顧、先立後破，從而達到穩步有序轉型的效果，是需要戰略性的規劃。

特區政府在能源安全上，必須採用大局觀思維，研究輸入內地電力的同時，亦要積極思考如何在鞏固國家的能源安全上，作出更大的努力與貢獻。

▲ 特區政府在能源安全上，必須採用大局觀思維，研究輸入內地電力的同時，亦要積極思考如何在鞏固國家的能源安全上，作出更大的努力與貢獻。（資料圖片）