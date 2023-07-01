一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思

「一代不如一代」的想法植根社會多年，幾乎每個年代的人都少不免抱怨下一代未夠努力，而下一代則慨歎向上流動機會少於上一代。

是次介紹的好書名為《Generations》，作者嘗試分析「一代不如一代」觀念的成

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