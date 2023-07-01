一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 國際版 2023/07/01 分享： 分享： 「一代不如一代」的想法植根社會多年，幾乎每個年代的人都少不免抱怨下一代未夠努力，而下一代則慨歎向上流動機會少於上一代。 是次介紹的好書名為《Generations》，作者嘗試分析「一代不如一代」觀念的成 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 2023/06/24 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 2023/06/23 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 2023/06/17 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 經濟 通脹 碩士 經濟衰退 美國