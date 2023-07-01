  • 29°C
香港時間 : 2023701日 (週六) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思

國際版 2023/07/01

分享：

分享：

「一代不如一代」的想法植根社會多年，幾乎每個年代的人都少不免抱怨下一代未夠努力，而下一代則慨歎向上流動機會少於上一代。

是次介紹的好書名為《Generations》，作者嘗試分析「一代不如一代」觀念的成

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

最新專欄文章 更多

「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮
2023/06/30
「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮
特朗普又大熱 美反智傳統面面觀
2023/06/24
特朗普又大熱 美反智傳統面面觀
特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統
2023/06/23
特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
2023/06/17
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
空襲也談道德？ 從心理學看二戰
2023/06/17
空襲也談道德？ 從心理學看二戰
經濟 通脹 碩士 經濟衰退 美國

上一篇文章

大學招生考量種族 美最高法院判違憲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？