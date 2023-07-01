梁君彥率福建團 月中考察5天 政治版 2023/07/01 分享： 分享： 繼4月份由特首李家超帶領的大灣區訪問團後，立法會議員月中再出動，選址福建，花5日先後在福州和廈門考察，行程不乏當地熱門景點。 不過，今次料無官員同行，據聞議員人數亦「大縮水」。 料無官員 議員人數縮水 福建 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超：假新聞若可控 冀不用立法 2023/06/30 李家超：假新聞若可控 冀不用立法 黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任 2023/06/29 黃玉山接替譚惠珠 任基本法委會副主任 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 2023/06/28 唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 2023/06/26 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 2023/06/24 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 政治 立法會 廈門 大灣區 美食 李家超 公務員事務局 商會 夏寶龍 梁君彥