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梁君彥率福建團 月中考察5天

政治版 2023/07/01

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繼4月份由特首李家超帶領的大灣區訪問團後，立法會議員月中再出動，選址福建，花5日先後在福州和廈門考察，行程不乏當地熱門景點。

不過，今次料無官員同行，據聞議員人數亦「大縮水」。

料無官員 議員人數縮水

福建

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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