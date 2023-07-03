大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 副刊版 2023/07/03 分享： 分享： 準備前往日本大阪旅行的話，除了實用的交通、地圖等App，這個由大阪觀光局推出的全新觀光應用程式「Discover OSAKA」亦同樣方便，免費使用，出發前可以預先下載。 應用程式支援多國語言，包括英語及 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 2023/07/01 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 2023/06/26 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 2023/06/21 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 2023/06/19 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 2023/06/15 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 日本 旅遊資訊 大阪 App Store Google Play 天氣