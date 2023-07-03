比起最直觀的出生率下降，最近剛公布的另一組內地結婚和離婚數據也值得重視，可理解為結構性的組織家庭意慾下降。今年第一季度和去年相比，結婚數字只是微增大約百分之二，全國只得二百一十四萬對新人。這是比對去年疫情較嚴重的時期，且春季已是全年最多人結婚的季節。而申請離婚的增幅，則逾兩成，可預料全國人口加速下跌這情況不會在短期內逆轉。聯合國最近的估計是，到了這世紀末，中國人口預測是七點七億。

跟九○後、○○後交談，確是許多年輕朋友都沒很大的結婚意願。從身邊朋友個案看，大概是愈高學歷、愈是在大城市生活的女性，愈不想結婚及生孩子。專業職場中的女性更特別指出，三十五歲常常是她們的一個大關，因為這個年齡在職場很難找工作，如果因分娩及帶孩子的情況要暫時停工的話，意味最好在更早些時候就生好小孩。不少四十上下的朋友都曾匯報轉工難的問題，許多人事部，見你是八○後就基本上不會跟進。

通常近三十歲才是最當打之年，不會輕易走去生育，另一相反就是較能任性去生活。一個開小公司的朋友就抱怨，現在千萬不要得罪沒有供房貸的員工，意思是他們隨時可以唔撈。而不婚、不生小孩、不供樓，似乎是現在生活壓力最小的選擇。

有高學歷的女性友人認為，現在太多講育嬰成本等都不是重點，不是發津貼或有職場託兒等政策，就可鼓勵女性生育（況且現階段這兩者也沒大進展），反而是婚姻及家庭關係中，對女性的過多要求一天沒改變（如職場女性同時得持家帶孩子），她們這些有充分自主能力的人，就怎也不會覺得成家及生育有多吸引。