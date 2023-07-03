8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐

香港人熱愛的旅遊勝地非日本及韓國莫屬，美食更是多不勝數。8度海逸酒店8度餐廳由即日至9月30日推出「東瀛．韓風．海鮮自助晚餐」（成人$598起、長者$508起、小童$438起），酒店大廚搜羅了多款日本

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