8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 副刊版 2023/07/03 分享： 分享： 香港人熱愛的旅遊勝地非日本及韓國莫屬，美食更是多不勝數。8度海逸酒店8度餐廳由即日至9月30日推出「東瀛．韓風．海鮮自助晚餐」（成人$598起、長者$508起、小童$438起），酒店大廚搜羅了多款日本 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 2023/07/01 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 2023/06/26 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 2023/06/24 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 2023/06/19 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023/06/17 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 餐廳 美食 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮 蛋糕 蝦 牛肉