「我現在見到菠蘿油也能忍口，因知它很高反式脂肪，吃了會阻塞血管，是否很抵讚？」減磅戰友Kimmy說。

「部分氫化油是最大的反式脂肪來源，利用氫化程序將原本在室溫為液態的植物油轉化成半固體，如將質感變為像牛油一樣較順滑固化的植物牛油。半氫化程序亦令烘焙食物如牛角包、酥皮製品、餅乾、冬甩等，較酥脆挺身，保持口感，故人們便利用健康的植物油製成植物牛油（部分氫化油）。後來研究發現，部分氫化油含很高比例的反式脂肪，進食高反式脂肪含量的食物會提升低密度膽固醇（壞膽固醇）、減少好膽固醇、增加阻塞血管及患心血管疾病的風險。世衛、聯合國糧食及農業組織均建議，反式脂肪應少於每日熱量攝取的百分之一，即以一位成年男士平均每日需要二千卡為例，上限是二點二克，進食一個菠蘿油已超過四分之一上限的反式脂肪了。可幸的是，政府已立例今年十二月，所有在港供應的食物，將不可含有部分氫化油，即被列為食品中違禁物質。」我詳細解說。

「我們可如何辨認，究竟現在所吃食物是否真的完全沒有反式脂肪？」她問。

「由於現時的營養標籤制度，每百克食物少於零點三克反式脂肪，該食物的營養標籤內的『反式脂肪』欄，就能被標示為○克。因此，這個「○」並非真的等如沒有。動物，如牛、羊和奶類製品，亦天然含有反式脂肪，而植物油，如花生油或橄欖油，也因除臭程序而產生小量反式脂肪。因此，我建議其他額外因工業程序產生的部分氫化油，應盡量可免則免，你可以透過營養標籤的成分表內以下字眼辨認，例如：margarine、vegetable shortening、partially hydrogenated vegetable oil、vegetable ghee。」我續說：「但也要盡量避免炸物、選取牛、羊的低脂部位，如牛冧肉、牛柳、草飼西冷牛扒、牛板腱、牛肩、牛腱、羊腿、羊肩肉等，並與其他蛋白質類轉換多元化適量食用。而『完全氫化植物油』和高飽和脂肪（lard、ghee、butter、palm oil）及其製品（如酥皮類產品、某些薯片、餅乾等），雖然未被禁止，同樣也對心血管有害，也應愈少吃愈好。」