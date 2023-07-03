在曼谷必做和不做的事

一有假期，有人喜歡北上、有人必返鄉下（日本）、有人鍾意飛台灣或首爾、有人短途愛去澳門兜個轉，而我一有短假期，泰國必是首選，次次留連忘返。以往曾經一個月周末飛一次，一年四季都愛往泰國跑，冬天尤甚，短裙短褲大草帽，做盡在港不能做的事，非常快樂。

有些人旅遊要一天八個景點才覺盡興，或要買到爆喼，我和為食先生旅遊只專注做一件事：享受人生。目標清晰，就非常清楚甚麼要做和甚麼不做。後者包括去旅遊景點、舟車勞頓、貪平買小手作或土產。日前，我們又飛曼谷一轉，堅持不去JODD FAIRS夜市、翟道翟等旅遊熱點。話明不舟車勞頓，出入的士代步非常便宜，且用Grab或InDrive應用程式，快捷方便，明碼實價，非常安心。還有，絕對不會跟從旅遊書或YouTuber的美食推介，因為他們未必篩選到高品質食物，而且有廣告之嫌。

那麼，在泰國會做甚麼呢？專心享受和食好嘢。既然要享受，選住酒店必定五星，皆因：一、相對來說，泰國物價比香港便宜得多，同一酒店品牌，香港價錢每晚三、四千元，泰國幾近半價。二、我偏好寧靜和自在的環境。三、五星級酒店的自助早餐是我至愛，在香港偶爾興起也會來個free-flow brunch，更何況身在泰國，幾大要對自己好啲。所以，平時我最怕做長氣兼譖氣女人，但去到這個位，也不厭其煩三番四次叮囑為食先生在港訂酒店時，一定要訂埋早餐，這句話在未出發前，已說了三、四次，是我的煩人指數見頂位，可想而知，我多麼重視這個早餐。

每次飛曼谷，我都會入住不同的五星級酒店，比較一下它們的質素，但曼谷有幾間餐廳，我卻是每次非去不可的，甚至早在香港未出發前，就要預早訂位和預留食物，明天跟大家分享曼谷必食之選。