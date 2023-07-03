YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 行政人員版 2023/07/03 分享： 分享： YouTube近年積極打擊用戶採取非正途消除廣告的方法，上月已有消息指，Google試行新的AI工具，用作偵測用戶是否使用Ad Blocker。近日有用戶在討論區上表示「已中招」，在使用Ad ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 今日 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 2023/06/30 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 2023/06/29 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 2023/06/29 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 2023/06/28 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 科技行業 YouTube 人工智能 創新科技及應用 廣告 廣告 Google