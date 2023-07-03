  • 27°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架

行政人員版 2023/07/03

分享：

分享：

人工智能（AI）生成近日變得更為普遍，就連遊戲公司都採用生成式AI工具繪製遊戲。惟到目前為止，AI生成藝術仍存在版權爭議問題，為了保障自身平台，遊戲平台Steam近日表示，禁止存在使用AI生成內容的遊

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖
今日
YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖
黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦
2023/06/30
黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦
WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告
2023/06/29
WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告
iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確
2023/06/29
iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確
Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型
2023/06/28
Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型
科技行業 創新科技及應用 人工智能 商業 版權條例 遊戲 遊戲平台

上一篇文章

YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？