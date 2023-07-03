平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架

人工智能（AI）生成近日變得更為普遍，就連遊戲公司都採用生成式AI工具繪製遊戲。惟到目前為止，AI生成藝術仍存在版權爭議問題，為了保障自身平台，遊戲平台Steam近日表示，禁止存在使用AI生成內容的遊

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