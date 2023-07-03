平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 行政人員版 2023/07/03 分享： 分享： 人工智能（AI）生成近日變得更為普遍，就連遊戲公司都採用生成式AI工具繪製遊戲。惟到目前為止，AI生成藝術仍存在版權爭議問題，為了保障自身平台，遊戲平台Steam近日表示，禁止存在使用AI生成內容的遊 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 今日 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 2023/06/30 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 2023/06/29 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 2023/06/29 iOS版ChatGPT結合Bing 提供答案更準確 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 2023/06/28 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 科技行業 創新科技及應用 人工智能 商業 版權條例 遊戲 遊戲平台