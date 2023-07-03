履職一年 為特區司局長們打打分

第六屆特區政府履職一年，一年前的7月1日，國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮時，發表了重要講話，對特區政府提出4點希望：一是着力提高治理水平，展現良政善治新氣象；二是不斷增強發展動能，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力；三是切實排解民生憂難，讓發展成果更多更公平惠及全體市民；四是共同維護和諧穩定，共同創造更加美好的生活。這是對特區政府的要求，也為特區政府的司局長們履職指出了重點。

一年來，特區政府的司局長們履職情況如何呢？應該說極大多數司局長都能腳踏實地，兢兢業業；然而，也需檢視工作得失，改進不足、補上短板，更好地履行職責。我們不妨從以下5個方面，看看特區政府的司局長們能得多少分。

（1）提升治理水平 是否有實招？

一年來，香港治理水平有了明顯提高，這得益於在中央主導下，「愛國者治港」落到了實處，也得益於政府班子的辛勤努力。

政府治理最大的變化，可用「通」和「合」兩個字概括。所謂「通」，就是「通關」復常、聯通各界、政通人和；所謂「合」，就是政府各部門同心合力克難題。

政務司司長陳國基作為「首席司局長」，在「通」與「合」方面都做的不錯。他是推動與內地通關的主要參與者，領導一個跨司、跨局、跨部門的「人才服務窗口」，短短約5個月，各項人才入境計劃已共收到約8.3萬份申請，超過5萬份已獲批；他領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」、主持地區治理領導委員會工作，這些工作都卓有成效。

被市民親切稱為「波叔」的財政司司長陳茂波，聚焦「通」和「合」同樣付出了心血和汗水。他與世界銀行等諸多國際組織不斷溝通協調，為香港贏得良好的外部環境；他領導的「土地及房屋供應統籌組」，整合多個部門的力量，一直研究破解住房難題。

並非所有政府管治團隊成員都如陳國基、陳茂波般積極作為、用心用力，按部就班、得過且過的現象，以及不求有功、但求無過的心態，依然存在。尤其是個別高官很少表現出主動變革的意願，有的雖然有變革願望，但缺少變革思路和辦法，「兩眼四顧心茫然」；有的工作浮在面上，熱衷四處趕場應酬，沒有沉到基層，汲取市民的智慧。這樣的做派，工作效能不高，自然得不到高分了！

（2）發展經濟 是否有成效？

過去一年，香港經濟呈現「V」型曲綫。去年第三及第四季，經濟下滑至谷底；今年首兩季扭轉跌勢，實現增長。

經濟增長的背後，既有疫情結束後，香港與內地、與世界恢復往來帶來的機遇，也有特區政府主動作為取得的實效。

陳茂波作為特區政府經濟政策的「操盤手」，可謂「勞苦功高」。為了撑住本地消費，他主導再次推出電子消費券的同時，又興辦「開心香港」系列活動，吸引市民在本地消費，這招為市場注入330多億元的消費動力；陳茂波還提出「搶企業」計劃，財政司去年底設立「引進重點企業辦公室」，成立6個月以來，已與150多家企業會面，其中不少是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業。

陳茂波作為本屆班子的一員老將，接地氣、不自傲，每每於香港經濟發展的關鍵時刻，能提出管用的對策，收效甚好，深得各界和市民的好評，理應得高分。

特區政府曾長期奉行不干預的自由政策，在經濟領域採取「積極不干預」的態度；如今，「不干預」不能成為「不作為」的藉口，把「有為政府」與「高效市場」更好結合起來，才是努力的方向。相關的司局長要得到高分，在這方面必須臥薪嘗膽、勵精圖治。

（3）維護穩定 是否真用心？

一年來，香港社會整體穩定，但「暗流湧動」的現象不容忽視，總有人會用一些特殊方式，試圖攪動香港局勢，例如銅鑼灣SOGO大屏幕不久前就曾出現「撑暴」作品。這個作品出現幾天後，才被人舉報撤下。

維護國家安全和香港穩定，是特區政府義不容辭的責任。過去一年，保安局局長鄧炳強帶領紀律部隊，全面準確貫徹國安法，特別是破獲了多宗涉嫌恐怖犯罪的案件，查獲了大量危險物品；他又帶領相關人員，對「23條立法」進行深入研究，包括研究其他國家維護國家安全的法律、香港國安法尚未覆蓋的「空白點」、香港經常出現的危及國家安全之情形，這些研究工作為「23條立法」奠定了基礎。

多年奔波在一綫的鄧炳強，有務實貼地的作風，他深知影響香港安全的風險點在何處，用心用力在排查風險、堵塞漏洞，其履職能力應該得到高分。

維護國家安全的重要性，每位司局長都能說得頭頭是道，關鍵是有沒有用心用力去做。香港「亂」的根源尚未清除，「治」的基礎還不牢固，每位司局長管轄的領域，都不同程度存在隱患，現在應該經常自省，有沒有對隱患視而不見的態度、有沒有不願觸及太深的感受、有沒有以「發展經濟」作為擋箭牌的狀況。欲得高分，就要克服這些陋習、頑疾和硬傷。

（4）改善民生 是否已盡力？

香港的民生難題很多，也很複雜，中央特別關心。破解難題是需要下一番工夫的。

民政及青年事務局局長麥美娟經常聆聽不同背景青年人的心聲，幫助他們解決「四業」方面的困難，民青局已推出一系列計劃，資助年輕人創業、實習以及外出交流；麥美娟還在改善香港基層治理方面，尤其是力推區議會改革，做了很多切切實實的工作。在政府的社交網絡，幾乎每天都可以看到麥美娟忙碌的鏡頭，她應該得到高分。

香港民生難題成堆，已經到了非解決不可的地步。本屆政府提出許多解決問題的好辦法，但執行起來經常有變樣走形的情況。例如，「簡約公屋」一提出來，輿論普遍給予好評，但因為宣介不充分，不少市民認為「簡約公屋」並不完全「簡約」；又例如，「收回粉嶺高爾夫球場」事件迄今還沸沸揚揚，爭執不下。這些現象會讓人想到，如今管治團隊每做一件事情，都不能有半點輕率、浮澡和敷衍。

如果沒有下決心為市民辦實事，僅僅是為了應付一下中央交代和關心的任務，要想拿到高分還有很大距離。

（5）推動「融入」 是否見真章？

香港最大的經濟支撑是內地，特區政府去年底成立「融入國家發展大局督導組」，推進和督導融入國家發展大局的工作，包括積極對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區、「一帶一路」高質量發展，以及特區與內地各省區市的全方位合作等。在中央支持下，特區政府對此項工作非常重視。

一年來，政制及內地事務局局長曾國衞在香港和內地間不停牽綫與奔波。他積極推進落實各項政策和項目，範圍包括金融、創科、人才交流、交通運輸、商貿發展等，相關工作進展很快；他在逐項推動地區基層治理工作上，也勤勤懇懇、任勞任怨。

教育局局長蔡若蓮積極倡導香港與廣東中小學師生交流，最近幾個月，她一手一腳安排4萬多名香港學生到內地考察，力度很大。

醫務衞生局局長盧寵茂與廣東醫衞界頻繁溝通，就疫情防控與醫療合作達成了諸多共識和協議，巳初顯效果。

創新科技及工業局局長孫東與科技部和廣東省對接，在推進粵港科技合作方面頗有建樹。

在寫好寫透「融入」這篇大文章時，那些「雷聲大雨點小」、蝸行牛步、慢條斯理、坐井觀天的現象和做派，是不可能取得高分的。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍，在論及「愛國者治港」時，提出了「五個善於」和「五有」的標準，其中「有作為」是一項重要的指標。「有作為」不是說出來的，而是幹出來的，司局長作為中央任命的特區政府主要官員，都應該是「實幹家」，而不是「理論家」，要用實實在在的政績，回報中央的信任，回應市民的關切。我們在肯定司局長們一年履職的成績時，還同時為他們找差距、補短板、添措施，不斷提高整個管治團隊的履職能力。

▲ 第六屆特區政府履職一年，在肯定司局長們一年履職的成績時，還同時為他們找差距、補短板、添措施。圖為慶回歸酒會。（新華社資料圖片）