白俄調停瓦格納 啟示京斡旋俄烏

「我們會保衞莫斯科，就像我們1941年做的一樣！」正當不少分析將烏克蘭反攻類比1943年庫爾斯克大會戰，誰都沒有料到莫斯科保衞戰幾乎搶先重演！更想不到的是，前面這豪言不是俄羅斯總統普京，而是白俄羅斯總統盧卡申科說的。

白俄與盧卡申科一鳴驚人，在近乎絕望形勢下成功調停，為俄羅斯以最小代價擺平瓦格納兵變，避過內戰，其實並非偶然，也對中國斡旋烏克蘭危機有一定啟示。

向普京陳明利害 勿放棄溝通

與俄羅斯正式吞併烏多州、烏克蘭矢志收復全境一樣，瓦格納兵變之中，普京和瓦格納僱傭兵集團頭目普里戈任（Yevgeny Prigozhin）都置自己於無彎轉境地，本來勢要迎頭相撞。

瓦格納是普京養大的怪胎。它是俄羅斯在非洲、中東擴展利益白手套，經費、裝備和後勤皆來自國防部，但獨立行事，不受俄軍呆板建制掣肘，更驍勇善戰，也功高蓋主，矛盾早已存在。俄烏戰爭中，這尖刀被當成榔頭用於巴赫穆特攻城戰，國防部更被指剋扣軍需彈藥（理論上儲備迎戰烏軍反攻），這一切肯定至少有普京默許，說明他亦想整頓瓦格納，惟未控制好火候。

國防部要求在烏「志願」部隊接受收編統一指揮，成為兵變導火綫。普里戈任揮軍莫斯科要「清君側」，扳倒國防部長和總參謀長。普京定性叛亂，誓言嚴懲。俄羅斯到了最危險的時候！只要瓦格納一到莫斯科外圍，局勢就無法挽回。

盧卡申科就是在如此絕境之下出面。據他透露，他當日接到普京來電，勸對方「慢慢來」，提出自己找普里戈任談談（兩人相識20年，並曾協調化解烏克蘭嘗試誘捕瓦格納成員風波），普京兩次說「沒用的」，但盧卡申科強調不要放棄溝通。

讓普里戈任絕望 同時給希望

白俄與盧卡申科屢遭西方醜化，外界亦往往忽略他們角色，但事實上，這國家和總統都地位超然，成為這次斡旋重要資本。

別看盧卡申科其貌不揚、被西方貶稱「歐洲最後獨裁者」，他在多數前蘇聯國家間備受尊崇，是他們當前唯一來自基層、由農場走出來的總統，執政資歷亦比普京老。蘇聯解體後，俄烏接受美國「休克療法」、經濟崩潰、窮頭四處掠奪時，盧卡申科拒絕這一套，保留一定社會主義制度，保障了白俄基本民生；他個人形象亦遠勝酗酒、腐敗的同期俄烏領導人。

2014年克里米亞易主、頓巴斯戰爭爆發後，盧卡申科出面斡旋，邀請俄烏法德到白俄談判，達成明斯克協議，只可惜後來未獲切實執行。白俄與俄羅斯關係特殊，盧卡申科更是超國家實體「俄白聯盟」名義最高領導人，使他在化解普京與普里戈任高速對撞中，有了更多操作空間。

如何操作？發揮創意，軟硬兼施！盧卡申科找到普里戈任後，先和對方用「10倍粗口」談半小時解解氣。他能理解普里戈任心情，畢竟瓦格納在前綫死了很多人，但極力反對揮軍莫斯科，尤其表明絕不能發生平民流血事件，否則一切免談。

盧卡申科向普里戈任分析，普京絕無可能如此滿足他，「你跟我一樣熟悉他」，而即使俄軍在前綫被拖住，還是足以消滅瓦格納。他最後說：「你想做甚麼都行，但別怪我，白俄一個旅已整裝待發。我們會保衞莫斯科，就像我們1941年做的一樣！你讀過書，是個聰明人！」

但盧卡申科讓普里戈任絕望同時，給了對方希望。俄羅斯是再無他的容身處了，但白俄是個文化相近的獨立國家，而且不屬通緝他的西方，現在去白俄可以拾回一條命，享受自由。

可以推斷，盧卡申科作為曾受普京支持、擺平西方在白俄搞顏色革命的過來人，他再次和普京交涉時，更能深刻陳明利害，說服對方容許普里戈任流放白俄是最好選擇。瓦格納是沒有勝算，但莫斯科衛戍空虛，相比在前綫吃緊時把首都變戰場、面臨不可預測後果，稍為讓步輸點面子算甚麼？普京一直想將國民與衝突隔離，沒有全國動員或進入戰爭經濟，此時抉擇是顯而易見的。

私利公利結合 發揮創意構思

白俄此次成功調停，對中國勸和促談烏克蘭危機有何啟示？

首先，斡旋者能將私利與公利結合，說服力會倍增。瓦格納危機是俄羅斯內部矛盾，但俄一旦崩潰，白俄會同埋瓦礫，盧卡申科私利就是要保障白俄穩定，而這只能通過協助俄矛盾雙方和解這公利實現。

烏克蘭危機，中國雖非當事方，但就如白俄在瓦格納事件一樣，是利益攸關方。哪怕西方唱淡，中國與俄烏都有較好關係和合作傳統，「私利」就是衝突對自己沒有好處，跟衝突對俄烏歐洲都沒有好處公利一致，有最大耐心誠意勸和。

然後，斡旋者要客觀分析利害，以至運用足夠槓桿，讓衝突方對前路絕望，同時發揮創意，讓他們回頭看到希望。

中國開宗明義尊重各國主權和領土完整，不承認包括克里米亞的俄佔地，同時不迴避到爭議所涉歷史因素，以及歐洲安全架構失衡產生衝突問題，意味主張只有創意方式能真正解決危機。中國處理內部和涉外問題時，亦不乏「一國兩制」、「擱置爭議共同開發」等創意構思。

危與機並存 須足夠擔保能力

再者，斡旋者危與機並存。白俄收留瓦格納餘黨，增加了面對西方以至俄方籌碼，不過普里戈任桀敖不馴，考驗盧卡申科駕馭能力。中國斡旋俄烏，亦須有足夠擔保能力，阻止任何一方往後再訴諸武力，這相信離不開與多國密切協調。

然而，相比普里戈任進軍莫斯科本來可能只是作勢、賭博「老友」普京會滿足訴求，烏克蘭與俄羅斯正處於實打實的高潮，一邊手執西式戰車，並懷疑敵人軍心不穩；一邊掌握二戰後歐洲最大地面防綫，並相信對方裝備損失一件少一件。只有此役過後，雙方對敵我實力和局限有較全面認知，談判才有較大機會上馬。

可以說，瓦格納兵變對俄有得有失。普京威信受損不用質疑，俄民意和基層不滿俄軍高層表現、同情瓦格納勞苦功高也是事實，但普里戈任並無一呼百應，可見支持國家統一穩定、反對內戰是俄羅斯內部最大共識。普京接下來如何凝聚軍心民心很重要。

至於俄軍會否如庫爾斯克大戰般打個防守反擊，似乎想多了，只因後勤補給短板沒有解決，難以向前。