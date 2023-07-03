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信和商場酒店7月多重優惠 不同主題住宿新體驗

行政人員版 04:00 2023/07/03

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今個7月，信和集團8大商場及4間酒店將推出多重食、買及住宿優惠，黛安收到風，香港黃金海岸酒店由即日起至9月3日，與人氣本地兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》攜手推出「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，每晚$1,580起，仲送大偵探福爾摩斯獨家禮品、小偵探工具禮包同大偵探福爾摩斯曲奇製作工作坊。如每晚另加$400，更可升級入住大偵探福爾摩斯海景露台主題客房㖭。

香港富麗敦海洋公園酒店則由即日起至本月31日，推出「LIVE LIFE TO THE FULLEST盡情犒賞」住宿體驗，以$7,180即可入住露台海景客房，當晚可到酒店「玉」中菜廳享嘗味鮑魚2人盛宴、翌日到星耀廳歎海畔2人早餐及於沙爹軒品嘗雙人午餐，與摯愛或好友齊齊大飽口福。酒店又與The Pinkfong Company合作，即日起至下月31日，呈獻Baby Shark主題客房酒店住宿體驗，以$2,580起即可入住主題客房，兼享用一系列Baby Shark客房兒童設施等。另外，中港城由即日至7月20日，亦特設「鏡中我城」攝影展，透過香港攝影愛好者嘅作品展示香港城市與自然嘅融洽結合，千祈唔好錯過喇！

本文轉載自《晴報

大偵探福爾摩斯主題住宿計劃

Baby Shark主題客房酒店住宿體驗

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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